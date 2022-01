Romania sees huge jump in COVID-19 cases Romania on Wednesday recorded a huge jump in COVID-19 infections, hitting a pandemic record of nearly 35,000 daily cases, almost doubling its previous record set only a day earlier. The number of deaths have also begun to climb, according to AP News. Daily coronavirus cases in the country have dramatically surged over the past month, […] The post Romania sees huge jump in COVID-19 cases appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

