Romania ar putea deveni principalul producator de muniție pentru tancurile Abrams. Vestea a fost transmisa de ministrul Economiei. Radu Oprea a precizat ce se intampla la fabricile din cadrul ROMARM. Munitie pentru tancurile Abrams Radu Oprea, ministrul Economiei, a punctat ca țara noastra va deveni principalul producator de muniție pentru tancurile Abrams. „Vrem sa transformam […]