România se apropie de un bilanț total de 700.000 de cazuri de coronavirus Pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate 622.414 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Norvegia inregistreaza tot mai multe decese in randul varstnicilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

