România-Schengen. Claudia Țapardel: E foarte grav Claudia Țapardel a explicat cum se duc luptele la Bruxelles pentru a caștiga teren politic in Romania și ce efect au criticile "exportate" in contextul aderarii la Schengen. "Trebuie sa mai stea la coada" "Mi se pare foarte grav ca liderul popularilor europeni a declarat marți, la dezbaterile privind starea Uniunii Europene, ca doar Croația și Bulgaria se califica pentru a intra in spațiul Schengen și ca Romania are niște probleme și trebuie sa mai stea la coada cand noi toți euoparlamentarii romani și Guvernul am luptat și luptam pentru ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania nefiind menționata. „Solicit Guvernului…

- "Multi oamen nu folosesc cardul pentru ca stiu ca se percepe comision. Cunosc oameni care nu platesc de pe card, ca au 300 de lei și ca le ia banca cinci lei la transfer", a exemplificat Radu Tudor, in timpul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3 Ministrul de Finanțe a lamurit cum…

- Intrebat de Radu Tudor daca se teme ca ar putea aparea pe lista de remanieri a Guvernului, care se discuta in aceasta perioada, Eugen Teodorovici a oferit un raspuns ferm. Discuția s-a purtat in platoul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3. "Este bine sa fii, in viata, pe liste.…

- “Inca de la preluarea mandatului am spus ca vreau sa avem o buna cooperare interinstitutionala intre Parlament, Guvern si Presedintie. Am discutat despre acest lucru impreuna cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si cu domnul presedinte Klaus Iohannis. Din pacate, am avut surpriza sa mi se ceara demisia…

- „A fost ridicat acest subiect de catre domnul presedinte Timmermans, l-am asigurat ca Romania nu este afectata, ca modificarea s-a facut in urma dezbaterilor din Parlament, au fost discutii un an de zile, au fost luate pareri de la asociatii si de la cei abilitati de a veni cu propuneri si ca CCR va…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)