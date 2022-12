Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a aparat vetoul tarii sale impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand duminica faptul ca Austria trebuie sa actioneze la nivel national intrucat in alte tari ale Uniunii Europene exista o presiune insuficienta impotriva trecerilor neinregistrate…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a plecat grabit atunci cand presa romana a incercat sa obțina de la el o reacție privind votul Austriei din Consiliul JAI. Austria s-a opus aderarii Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen.

- Cotidianul online G4Media sustine ca Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Teoretic, votul contra al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania si Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei.

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis, dupa reuniunea Partidului Popular European (PPE) de la Viena, ca in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen cancelarul austriac, Karl Nehammer, „a respins orice argument rational”, informeaza Agerpres . „A fost una dintre cele mai tensionate intalniri…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, miercuri seara, o discuție telefonica cu cancelarul austriac, Karl Nehammer, reiterand solicitarea Romaniei de intrare in Schengen și toate argumentele care au fost repetate și in zilele trecute, spun surse oficiale pentru Știrile TVR.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…

- Veto-ul impotriva aderarii Romaniei la Schengen explicat de cancelarul Austriei: „Este un risc de securitate” Veto-ul impotriva aderarii Romaniei la Schengen explicat de cancelarul Austriei: „Este un risc de securitate” Cancelarul austriac a explicat de ce veto-ul Austriei se indreapta impotriva Romaniei,…

- Ministrul de Interne austriac a anunțat vineri ca este impotriva primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in Spațiul Schengen. Intr-un interviu pentru un ziar austriac, el a declarat ca „nu este momentul sa votam asupra extinderii acum”, aratand ca Austria s-a confruntat in acest an cu un val imens…