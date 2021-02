Stiri pe aceeasi tema

- Pasii care trebuie urmati atunci cand suntem martorii unui accident rutier cu victime au fost explicați de Virgil Mihailovici, presedintele Asociatiei pentru Siguranta Auto. Sunt masuri care pot fi urmate in anumite situații și pot fi facute de persoane cu stapanire de sine. In continuare, apelarea…

- Romania saraca este oriunde. Intr-un capat de strada urbana, intr-o casuța cu doua camere, sau pe ulița unui sat, unde 5 copii flamanzi stau in jurul unei plite crapate și așteapta sa fiarba ceaunul cu cartofi. Romania saraca se vede la școala, pe strada, la magazin, in autobuz, in privirea copiilor…

- Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației „Daruiește Viața” vor fi prezente maine, 4 februarie, la Piatra-Neamț, la turnarea primei cupe de beton la fundația noii secții ATI. Pana acum au fost obținute avizele și autorizațiile necesare și a fost nivelat terenul. Este a doua investiție…

- Mai mulți preoți și medici au explicat pentru Libertatea ca practica de „scufundare intreita” a copilului in cristelnița ii poate pune acestuia viața in pericol. Mai ales daca manevra nu este facuta cum trebuie, subliniaza chiar un prelat. Un caz similar cu cel al copilului care a murit luni noaptea,…

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat joi, 28 ianuarie, cu privire la faptul ca in urma celor 30 de percheziții domiciliare desfașurate in cursul zilei de miercuri, 27 ianuarie, in județele Mureș, Tulcea, Constanța, Suceava și Bihor, au fost descoperiți 830 de metri…

- In noul proiect al planului de școlarizare ramane o reducere de 10 clase de a IX-a, din toamna. Afectate sunt 4 licee din zona Piatra-Neamț și 5 din zona Targu Neamț. La Piatra-Neamț vor avea mai puțin cu o clasa Colegiul Național de Informatica, Colegiul Național „Gheorghe Asachi” și Liceul cu Program…

- Vremurile pe care le traim nu sunt dintre cele mai fericite, iar dinamica pandemiei schimba mereu cursul situației. Cert este ca in tot acest haos avem nevoie de o normalitate. Iar masca a devenit deja accesoriu parte din ținuta de zi cu zi. Impusa prin ordonanțele recente, masca este necesara inclusiv…