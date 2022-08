Stiri pe aceeasi tema

- Orașul german Munchen gazduiește, in perioada 11-21 august, Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru juniori și seniori, competiție la care Romania va participa cu 20 de sportivi. Potrivit Federației Romane de Gimnastica, la senioare vom fi reprezentati de Ana Maria Barbosu, Ioana Stanciulescu,…

- Romania a cucerit 7 medalii, dintre care 2 de aur, 2 de argint și 3 de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret și juniori Under 19, desfașurate la Varese, in Italia. Potrivit Federației Romane de specialitate, la categoria tineret, medaliile au fost obținute dupa cum urmeaza: aur- echipajul…

- Iulian Teodosiu a cucerit medalia de bronz la sabie masculin, in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Cairo, din Egipt. Sabrerul legitimat la CS Dinamo București a ajuns pana in semifinalele concursului individual, unde a fost invins cu 15-11 de francezul Maxime Pianfetti. Potrivit Federației…

- La Munchen a avut loc tragerea la sorți a grupelor din faza a doua a precalificarilor pentru Campionatul European de baschet masculin din 2025. Romania a fost repartizata in grupa F, alaturi de Portugalia, Bulgaria și Cipru. Potrivit Federației Romane de specialitate, meciurile vor avea loc in lunile…

- Rezultate remarcabile obtinute de ACS Athletic Tg.Lapus,pentru Romania,la Campionatele Mondiale Masters aer liber Tampere din Finlanda. Proba de cross country 8000m: ⭐ Categoria F35 – Nicoleta Sasu loc 2, medalie de argint, vicecampioana mondiala! ⭐ Categoria F45 – Nicoleta Ciortan loc 1, medalie de…

- Este vorba despre edilul liberal al comunei, Popa Zachiu, aflat la al cincilea mandat. Demersul a fost initiat de filiala locala a USR care a strans peste 1.100 de semnaturi, in conditiile in care acesta a fost ales cu mai putin de 600 de voturi. USR ii reproseaza primarului ca nu a facut nicio investitie…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- Pelerinajul din sambata Rusaliilor catolice va fi organizat la Sumuleu-Ciuc in saua muntelui. Este cel mai mare pelerinaj de Rusalii din Europa Centrala si de Sud -Est inchinat Fecioarei Maria. In acest an slujba de hram va fi celebrata de Udvardy Gyorgy, arhiepiscop de Veszprem – Ungaria. Evenimentele…