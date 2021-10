Mirel Radoi a luat o decizie surprinzatoare dupa meciul Romaniei cu Armenia, disputat luni seara, partida incheiata 1-0 pentru „tricolori”. Deși Romania a invins-o pe Armenia in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022 din Qatar, selecționerul a declarat ca dupa cele doua partide ramase de disputat, cu Islanda și Liechtenstein, va pleca de la echipa […] The post Romania ramane fara selecționer! Mirel Radoi, anunț surprinzator: „Arunc legitimația de antrenor” first appeared on Ziarul National .