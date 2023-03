Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.254 lei, in luna ianuarie 2023, in crestere cu 15% fata de aceeasi luna din anul anterior, dar in scadere cu 3,3% (-144 lei) comparativ cu decembrie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri, 1 februarie, ca 968 de statii de transport public din Capitala vor avea panouri digitale pe care vor fi afisate informatii in timp real, referitoare la organizarea si programul de circulatie al vehiculelor. Nicusor Dan precizeaza ca datele…

- Doua treimi din angajati castiga insa maximum 4.000 de lei net, pe luna. Un curier are, in medie, un salariu de 2.800 de lei, un dispecer auto 4.000 de lei, iar un sofer 2.700 de lei. Peste 2.600 de joburi in transport si distributie au fost postate de angajatori de la inceputul anului si pana acum…

- 3.500 de lei este salariul mediu net al celor care lucreaza in transport și distribuție. Doua treimi din angajați caștiga insa maximum 4.000 de lei net, pe luna. Un curier are, in medie, un salariu de 2.800 de lei, un dispecer auto 4.000 de lei, iar un șofer 2.700 de lei Peste 2.600 de joburi in transport…

- Semnal de alarma pentru Romania: Salariul mediu in Croația este mult sub cele din Europa, dupa adoptarea monedei EURO Semnal de alarma pentru Romania: Salariul mediu in Croația este mult sub cele din Europa, dupa adoptarea monedei EURO Croația a introdus moneda euro și a intrat in zona euro, insa nu…

- Terenul arabil din Romania, mai scump decat cel din Franța: Cu cat s-a majorat prețul mediu al unui hectar Terenul arabil din Romania, mai scump decat cel din Franța: Cu cat s-a majorat prețul mediu al unui hectar Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre…

- In 2021, salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).