Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele la munte in Europa sunt mai scumpe decat cele de la mare in Europa, releva datele Hikers Bay, care poziționeaza Romania drept a doua cea mai ieftina destinație europeana, dupa Polonia.

- Turistii asteapta doua ore pentru a vizita Acropola din Atena iar coada la taxiurile de la principala gara din Roma dureaza la fel de mult, iar dupa trei ani de restrictii turismul in unele dintre cele mai populare destinatii din Europa ar urma sa depaseasca valorile record din 2019, transmite AP.In…

- Prețurile in creștere ale zborurilor din timpul verii pot fi invinse pe anume rute, mergand cu trenul, scrie Euronews. Din cauza intarzierilor și aglomerației de pe aeroporturi, care vin cu cheltuielile aferente, mulți turiști aleg in schimb alternativa cailor ferate europene. Serviciile Paris-Viena…

- Romania are o economie puternica si un cadru legal foarte clar si cuprinzator, mai arata raportul. In august 2022, pentru cresterea veniturilor la bugetul de stat, guvernul a anuntat o noua marire a accizelor aplicate pentru tutun si alcool si a majorat TVA-ul la bauturile racoritoare de la 9% la 19%.…

- Vara este momentul ideal pentru a-ți petrece vacanța pe plajele europene, cu nisip fin și ape cristaline. Cu o abundența de destinații uimitoare, Europa ofera o gama larga de opțiuni pentru a-ți satisface dorințele de relaxare și distracție. Indiferent daca ești in cautarea unor plaje insorite, a aventurilor…

- Bancile europene conduc la nivel mondial in materie de masuri ESG (mediu, social și guvernanța), potrivit celui mai recent indice EY Sustainable Finance Index. Cu toate acestea, ritmul de imbunatațire a activitații sociale in Europa ramane in urma piețelor bancare din SUA și Asia-Pacific, mai ales in…

- Deputatul european a anunțat ca a fost adoptat, in cadrul Adunarii Politice a Partidului Popular European, o rezoluție, coordonata de acesta ca vicepreședinte al PPE, pentru sprijinirea agriculturilor din Romania și din Europa.

- Zborurile catre multe destinații europene sunt mai ieftine decat calatoriile pe plan intern. Astfel, Austria, Germania, Marea Britanie și Italia sunt in topul celor mai ieftine destinații pentru mini-vacanța de 1 Mai.