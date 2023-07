România, pe urmele Poloniei. Cumpără zeci de obuziere din Coreea de Sud Romania cumpara zeci de obuziere din Coreea de Sud, la fel ca Polonia. Este vorba despre obuziere autopropulsate K9. „Romania va calca pe urmele Poloniei cumparand 90 de obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud. 54 vor fi livrate in primul lot. Polonia cumpara 672 de obuziere K9. Polonia și Romania cumpara adesea aceleași sisteme […] The post Romania, pe urmele Poloniei. Cumpara zeci de obuziere din Coreea de Sud appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

