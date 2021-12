Stiri pe aceeasi tema

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 26,8% in luna octombrie fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce in cazul industriei energetice avansul este de 74,71%, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021, o crestere de 5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 5,4% in zona euro, aproape dublu fata de avansul de 2,7%, respectiv 2,8%, inregistrat in luna septembrie comparativ…

- Ultimele date ale Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca producția industriala a crescut cu 5,2% in zona euro și cu 5% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2020. Romania a inregistrat a patra scadere a producției industriale, cu -3,7%, fiind devansata de…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021, o crestere de 2,7% atat in Uniunea Europeana (UE) cat si in zona euro, dupa un avans de 1,1% in luna august fata de luna iulie, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform…

- Institutul National de Statistica a anunțat marți creșterea indicelui prețurilor producției industriale (IPPI) cu aproape 20%. un ritm de circa 4 ori mai mare decât inflația masurata la consumator prin indicele prețurilor de consum - IPC. Aceste scumpiri se vor regasi în cosul de consum…

- Romania este pe locul 2 in UE, in ceea ce privește cea mai mare creștere a prețului carburanților, in luna septembrie 2021, conform datelor Eurostat. "Carburanții s-au scumpit mult de la inceputul...

- Biroul Național de Statistica relateaza ca, in luna septembrie 2021, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de august curent cu 0,2%, fața de septembrie 2020 – cu 7,8% și fața de decembrie 2020 – cu 5,9%. In industria extractiva, in luna septembrie 2021 prețurile producatorului s-au…

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…