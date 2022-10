Stiri pe aceeasi tema

- Este mobilizare generala, saptamana aceasta, in județul Caraș-Severin. Sub conducerea Administrației Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – structura de specialitate a Guvernului Romaniei in domeniul de referința – reprezentanți ai Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Afacerilor…

- Castelul Peles, Castelul Bran si Salina Turda se afla printre obiectivele turistice care vor fi promovate cu ocazia Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), care se va desfasura, incepand de luni, la Bucuresti. Ministerul Antreprenoratului si Turismului (MAT)…

- Ministerul Antreprenoratului si Turismului (MAT) arata, intr-un comunicat de presa transmis sambata, ca este partener al celui mai important eveniment dedicat sectorului tehnologiei informatiei si comunicatiilor – Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), care…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) a pus, joi, in consultare publica un proiect de hotarare de guvern prin care este actualizata valoarea granturilor acordate tinerilor cercetatorilor pentru cercetare-dezvoltare prin programul "Carol I". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un nou proiect devine realitate! Am semnat contractul de finanțare pentru creșa construita cu fonduri europene, prin programul PNRR. Am semnat astazi, la București, contractul de finanțare pentru creșa mare, moderna și eficienta din punct de vedere energetic ce va fi construita…

- Prima rectificare bugetara din acest an este una pozitiva și finanțeaza continuarea masurilor guvernamentale de protejare a cetațenilor, a economiei romanești și atragerea unui volum cat mai mare de fonduri europene, potrivit premierului Nicoale Ciuca. Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectele…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa atraga fonduri europene pentru digitalizarea unitaților de invațamint. El a avut discuții pe aceasta tema la București cu ministrul cercetarii,Inovarii și digitalizarii, Sebastian Burduja. ”Am avut o intilnire la Ministerul Cercetarii,Inovarii și Digitalizarii…

- Prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva, dupa ce Ministerul Finanțelor a propus o suplimentare a bugetului de stat și a bugetului asigurarilor sociale de stat de peste 28 de miliarde lei, conform documentelor obtinute de Economedia . Cei mai multi bani se duc la Ministerul Muncii si Ministerul…