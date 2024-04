Stiri pe aceeasi tema

- In data de 2 aprilie, la ora 10, a avut loc intalnirea liderilor de sindicat din toata țara pentru a stabili daca va continua greva generala a poștașilor. S-a stabilit de comun acord ca acest demers continua pe o perioada nedeterminata, stabilindu-se totodata o lista comuna cu șapte revendicari pe care…

- Sindicatul de la Poșta a intrat luni in greva generala și a cerut creșterea salariilor, iar conducere companiei a facut o oferta in acest sens. Liderii sindicali ai Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) au anunțat luni ca analizeaza propunerea facuta de managementul Postei Romane si Ministerul…

- In aceasta dimineata se va anunta daca greva generala de la Posta continua sau inceteaza, a anuntat aseara Blocul National Sindical. Conducerea Companiei Nationale Posta Romana si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii propun o crestere salariala in doua transe, care in toamna ar duce la o…

- Negocierile din data de 27 martie, la care au participat liderii de sindicat, ministrul Dezvoltarii și Digitalizarii, alaturi de reprezentanți ai consiliului de administrație al Poștei Romane au eșuat. Conducerea Poștei Romane a venit cu o oferta pe care liderii de sindicat nu au acceptat-o. Li s-a…

- In aceasta saptamana, angajații Companiei Nationale „Posta Romana” (CNPR) au intrerupt lucrul de la 8.00 pana la 10.00 in aproape toate oficiile postale din tara, din cauza salariilor mici și a faptului ca negocierea noului contract colectiv de munca a fost compromisa. Insa, surprinzator, directorul…

- Poșta Romana și Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) au incheiat un parteneriat pentru promovarea egalitații de gen și susținerea afirmarii femeilor in mediul de afaceri, la locul de munca și in societate. Acest parteneriat reflecta angajamentul ferm al ambelor organizații in promovarea…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in perioada 19-23 februarie un numar de 47 controale, care au vizat atat domeniul relațiilor de munca, cat și domeniul securitații și sanatații in munca. Au fost aplicate 45 sancțiuni contravenționale in valoare de…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) și Fondul Proprietatea au respins planul economico-financiar propus de actuala conducere a Poștei Romane. Motivul avansat de acționari e ca propunerile incluse in document nu sunt in masura sa redreseze activitatea. Conducerea a cerut…