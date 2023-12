Stiri pe aceeasi tema

- Romania vrea sa aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova și Ucraina, daca vor avea probleme de alimentare in sezonul rece. Anunțul a fost facut de catre ministrul Energiei, in contextul in care depozitele de gaze ale țarii noastre sunt suprapline.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a venit cu un anunț important ce vizeaza victimele infracțiunilor din Romania. Astfel, Ministerul Justiției ofera un program de sprijin pentru aceste persoane, cu scopul de a acoperi nevoile urgente ale acestora. Ce suma de bani vor primi din partea statului și care…

- Gabriela Firea susține ca, potrivit unei statistici recente, Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de copii care sunt victime pe șosele. ”Statistica dramatica! Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de copii care sunt victime pe șosele. Peste 140 de copii…

- Potrivit unui anunț facut recent de administrația județeana prahoveana, incepand cu data de 1 octombrie 2023, Telefonul Copilului 0244 – 983, din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova, nu va mai fi funcțional. Acesta va fi inlocuit de numarul unic național 119,…

- Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 și va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis la Summitul privind Ambițiile Climatice, la New York, scrie Mediafax.„Din 1990, Romania și-a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu peste…

- Comisia Europeana a inchis, oficial, MCV cu Romania și Bulgaria. „Este o zi fericita pentru Romania”, a declarat președintele Iohannis. Comisia Europeana a inchis vineri, in mod oficial, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Președintele Klaus Iohannis a salutat…

- O parte buna in economie, dar și una rea. Romania are in ultimele decenii o evolutie spectaculoasa a economiei, insa reversul medaliei este reprezentat de deficitul bugetar si de cel de cont curent, care sunt o amenintare pentru stabilitatea macrofinanciara, a declarat, joi, Eugen Radulescu, consilier…

- Premierul l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen.Potrivit unui comunicat remis Agerpres de Guvern, Marcel Ciolacu a subliniat cu acest prilej ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate…