România nu scapă încă de praful saharian. Care vor fi cele mai afectate zone Particulele de praf saharian ajunse in Romania la sfarsitul lunii martie se vor mentine in aer și in primele doua zile ale lunii aprilie, anunța meteorologii. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) precizeaza ca incepand cu noaptea de luni spre marti, in unele zone unde sunt prognozate ploi, se vor observa depuneri de praf. „La […] The post Romania nu scapa inca de praful saharian. Care vor fi cele mai afectate zone first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

