România nu mai are în stoc nicio doză de vaccin Moderna Țara noastra nu mai are, la acest m oment, nicio doza de vaccin Moderna, iar cele care vor sosi saptamana viitoare vor fi pastrate pentru rapelul celor vaccinați deja cu acest tip de ser. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, la Digi24, ca in momentul de fața nu mai exista nicio doza […] The post Romania nu mai are in stoc nicio doza de vaccin Moderna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

