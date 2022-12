România, menționată într-un raport privind spionarea și hărțuirea cetățenilor chinezi: ”Se începe cu apeluri telefonice” Beijingul ar fi infiintat in strainatate peste 100 de asa-numite sectii de politie, pentru a monitoriza, hartui si, in unele cazuri, repatria cetatenii chinezi care traiesc in exil, folosindu-se pentru aceasta de acorduri bilaterale de securitate incheiate cu tari din Europa si Africa, sustine un raport al unui ONG cu sediul in Madrid, care nominalizeaza si Romania, potrivit CNN. Fiind a doua cea mai mare economie din lume, China a dezvoltat o relatie tot mai stransa cu multe dintre tarile in care se presupune ca au fost gasite astfel de sectii de politie, ceea ce ridica intrebari incomode… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul ar fi infiintat in strainatate peste 100 de asa-numite sectii de politie, pentru a monitoriza, hartui si, in unele cazuri, repatria cetatenii chinezi care traiesc in exil, folosindu-se pentru aceasta de acorduri bilaterale de securitate incheiate cu tari din Europa si Africa, sustine un raport…

- China opereaza peste 100 de secții de poliție in intreaga lume cu ajutorul unor națiuni gazda, potrivit unui raport al organizației spaniole pentru apararea drepturile omului Safeguard Defenders, prezentat, duminica, in exclusivitate de CNN . Dupa ce in septembrie a anunțat identificarea a 54 de posturi…

- Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar,…

- Rusia ”nu vede niciun sens” sa mentina aceeasi prezenta diplomatica in Occident, a declarat marți, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, anuntand ca Moscova se va concentra de acum incolo pe Asia si Africa, relateaza AFP. „Nu exista niciun sens si nicio dorinta, desigur, sa mentinem aceeasi…

- Au fost stabilite grupele turneului final al Campionatului European U21 de anul viitor, organizat in Romania și Georgia. Romania a fost repartizata in Grupa B: alaturi de Spania, Ucraina și Croația, meciuri care se vor disputa pe stadioanele ”Rapid” și ”Steaua” din București. Cea de-a doua grupa care…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, spune ca ar trebui sa se faca pregatiri pentru iarna 2023-2024, estimand ca va fi mai grea din punctul de vedere al prețurilor la gaze fața de sezonul rece care va incepe in curand, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…