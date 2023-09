România, mai ”verde” pe zi ce trece. Producția industrială și consumul de energie electrică în economie continuă să scadă Primele șapte luni ale anului in curs au continuat tendința de restrangere a producției industriale in Romania. In același timp, consumul de energie electrica a scazut semnificativ in aceeași perioada, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut. Deși aceste evoluții pot fi privite ca o subdezvoltare economica și o degradare a puterii de cumparare a populației, Guvernul de la București se poate lauda in fața autoritaților europene ca procesul de ”inverzire” a economiei autohtone se desfașoara in continuare neperturbat. Consumul populației a scazut cu peste 11% Productia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

