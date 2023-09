Partea de vest a Romaniei, dar nu numai urmand sa fie afectate și județe din sud-vestul țarii, va fi curpinsa de ploi și vijelii. Duminica seara, Agenția Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri, roșii și portocalii, de furtuni și vijelii. Meteorologii spun ca aceste furtuni sunt declanșate de ciclonul format in zona Marii Mediterane care provoaca inundatii in Serbia si Croatia. Ciclonul mediteranean lovește și Romania In noaptea de sambata spre duminica la Oradea a ploua torențial, inundand mai multe artere principale, in timp ce vantul a suflat cu rafale de peste 70 km/h. La fel, și…