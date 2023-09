România, lider detașat în regiune la comerțul electronic Sectorul de comert electronic din Romania domina piata din Europa de Est, generand aproape 60% din vanzarile tarilor din regiune, se arata in studiul Raport European E-commerce 2023. Sectorul de comert electronic din Romania domina piata din Europa de Est, generand aproape 60% din vanzarile tarilor din regiune, cu o cifra de afaceri estimata la 9,95 miliarde de euro pentru anul 2023, dintr-un total de 17,6 miliarde de euro. „Raportul confirma statutul Romaniei de hub regional de ecommerce, ecosistemul dezvoltat la nivel national fiind un model de inovatie si investitii in economia digitala. (…)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cu un procent consolidat de 3,17% din PIB generat de vanzarea online a bunurilor și serviciilor (e-GDP), Romania se claseaza pe locul 3 in Europa Centrala și de Est și pe locul 12 la nivelul continentului european, conform datelor celui mai recent Raport European E-commerce 2023.

