- Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), a declarat ca un un mare furnizor de energie din Romania a fost la un pas de a intra in incapacitate de plata, iar consumatorii au fost in pericol sa ramana fara curent.”Deja sunt probleme cu lichiditatea in piața,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Lidl, parte a grupului german Schwartz și cel mai mare lanț de magazine din Romania dupa cifra de afaceri, ar intenționa sa reduca programul de funcționare al magazinelor din Romania, pentru a-și reduce costurile cu energia și, indirect, a contribui la planul la nivel european…

- Guvernul a gasit o masura prin care sa ii ajute pe oameni, in plina criza de energie electrica. Masura le sugereaza oamenilor sa economiseasca energie electrica și in propriile locuințe, nu doar in instituții publice. Ce idee a propus Guvernul pentru a face fața crizei și facturilor uriașe.

- BANI de pe ghinionul romanilor: Statul roman va caștiga anul acesta peste 43 de miliarde de lei BANI de pe ghinionul romanilor: Statul roman va caștiga anul acesta peste 43 de miliarde de lei Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa.

