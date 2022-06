Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Publicația britanica The Times spune ca Vladimir Putin s-ar fi decis sa atace Republica Moldova pentru a deschide un nou front pentru a cuceri Odesa. Rusia va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, potrivit unor surse militare ucrainene. Una dintre ele a declarat…

- Rusia a trimis reprezentanți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) in regiunea separatista Transnistria pentru a verifica pregatirea de lupta, deoarece s-a dovedit ca forțele din Transnistria nu erau pregatite pentru operațiuni de lupta, informeaza portalul de stiri ucrainean UA.A fost verificata…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a marcat trecerea a 50 de zile de la inceputul razboiului din țara sa, numind invazia Rusiei „absurda” și „sinucigașa”. In cel mai recent discurs adresat cetațenilor, liderul de la Kiev a laudat curajul ucrainenilor, in condițiile in care, spun el, ”nimeni…

- Rusia nu poate recruta soldați in regiunea Caucazului de Nord pentru a lua parte la razboiul impotriva Ucrainei. Motivul principal este lipsa de dorința a populației din aceasta regiune de a participa la ostilitați. Acest lucru se precizeaza in rezumatul operațional al Statului Major al Forțelor Armate…