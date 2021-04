România înregistrează 345 de focare active de pestă porcină africană Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate in exploatatii comerciale, iar 4 focare in exploatatii comerciale de tip A. De vineri (23 aprilie) si pana miercuri (28 aprilie) au fost inregistrate 22 focare noi de PPA: patru in judetul Bihor, cate trei focare in judetele Buzau si Maramures, cate doua in judetele Timis, Salaj,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

