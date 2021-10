Stiri pe aceeasi tema

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast,…

- Productia industriala a crescut cu 5,1% in zona euro si cu 5,3% in Uniunea Europeana in august, comparativ cu luna similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele,…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul in primul trimestru din 2021 a ramas semnificativ sub nivelul din perioada similara din 2020, cand pandemia de coronavirus (COVID-19) nu afectase inca semnificativ statele din Uniunea Europeana, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat in iulie la 2,5%, de la 2,2% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Rata inflației a crescut in…