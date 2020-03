România, în stare de urgență începând de luni. Bilanțul cazurilor de coronavirus a ajuns la 109 Romania, in stare de urgența incepand de luni. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sambata seara, ca Romania va intra in stare de urgența de luni, 16 martie. Anunțul a fost facut la Palatul Cotroceni dupa depunerea juramantului de catre Cabinetul Orban 2. Aceasta stare de urgența va face posibila alocarea de noi resurse, mai mulți bani pentru medicamente și aparatura medicala necesara, cu proceduri simplificate. In Romania, pana la aceasta ora, au fost inregistrate 109 cazuri de infecții coronavirus . SUA, Italia, Bulgaria și Spania sunt printre statele care au decretat și ele stare de urgența… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

