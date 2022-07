Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din Estul Europei, dar și doua state din Nordul continentului au ieșit la atac impotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a fost acuzata ca a achiziționat vaccinuri anti-Covid de zece ori mai mult decat populația UE și i s-a cerut renegocierea contractului și stoparea…

- Pretul de import al gazelor in ianuarie 2022 a fost de peste 300 lei pe MWh, de peste patru ori mai mare fata de cat a fost in ianuarie 2021, a transmis Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in ianuarie cu 50% fata de aceeasi luna a anului…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat vineri pentru relansarea unui proiect privind constructia unui gazoduct intre Spania si Franta, in contextul eforturilor de a diversifica aprovizionarea Europei si de a reduce dependenta energ

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala – care include un embargo asupra importurilor de țiței – a declarat vineri Viktor Orban, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters . Viktor Orban a spus ca propunerea actuala a Comisiei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri in fata deputatilor europeni in timpul sesiunii plenare de la Strasbourg cel de-al saselea pachet de sanctiuni al UE impotriva Rusiei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ofera energie Moldovei si Romaniei, dar cere sa fie aprovizionat cu gaz, pentru a reduce depedenta de Rusia. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pentru presa poloneza, publicat pe 29 aprilie, informeaza focus.ua, citate de newsmaker.md. Liderul de la…

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin masurile luate impotriva Rusiei. "Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei, a spus Dmitri Medvedev. Totodata, el a acuzat o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca…