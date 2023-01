România în Schengen. Olanda spune că a votat doar împotriva Bulgariei Ministrul de Externe olandez a declarat ca țara sa susține aderarea Romaniei și a reiterat faptul ca votul olandez din 8 decembrie nu a fost indreptat impotriva Romaniei, ci doar a Bulgariei. In marja CAE, Bogdan Aurescu a informat asupra demersurilor in curs ale partii romane, mentionand dialogul pozitiv cu presedintia suedeza a Consiliului UE, care este „angajata prioritar pe dosarul aderarii, si angajamentul acesteia de a contribui activ la eforturile de identificare a unor solutii constructive care sa conduca la adoptarea deciziei de aderare la Schengen a Romaniei, inclusiv prin lansarea de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

