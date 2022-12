România în Schengen. Ce spun transportatorii rutieri români despre ratarea aderării Unul dintre avantajele aderarii este reducerea timpilor petrecuți de TIR-uri in vamile din vestul Romaniei, in contextul in care 90% din exporturile țarii sunt pe relația cu Uniunea Europeana. In contexul blocarii aderarii Romaniei in Spațiul Schengen, industria de transport de marfuri pierde o serie de beneficii care s-ar fi reflectat pozitiv asupra intregului mediu de business, asupra a numeroase afaceri locale care depind de importuri și exporturi și implicit asupra economiei romanești, menționeaza DSV Road, al treilea cel mai mare furnizor global de servicii transport și logistica din Europa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

