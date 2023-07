Stiri pe aceeasi tema

- Casper Ruud, primul finalist la BastadNorvegianul Casper Ruud, locul 4 in ierarhia tenisului masculin, l-a invins sambata in doua seturi pe italianul Lorenzo Musetti, 6-3, 7-5, si s-a calificat in finala turneului ATP 250 de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 562.815 euro, informeaza Agerpres.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, nu mai puțin de 248 de locuri de munca vacante. Printre țarile care ofera cele mai multe locuri de munca se numara Norvegia, cu nu mai puțin de 104 locuri de munca pentru farmacist, electrician, instalator și mecanic, Austria…

- Cine transmite la TV Campionatul European de Fotbal U21. Romania joaca primul meci miercuri, de la 21:45 Campionatul European de Fotbal U21 incepe miercuri, 21 iunie, cu primele partide, Georgia Portugalia, Belgia – Olanda și Croația – Ucraina, fiind programate de la ora 19:00. Meciurile Echipei Naționale…

- Intre 7 și 9 iunie, la Timișoara a avut loc „EUI Capacity Building Event”, un eveniment dedicat dezvoltarii locale conduse de comunitate (community-led local development – CLLD). Au participat invitați din Grecia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Suedia și Germania.

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova s-a calificat joi in finala turneului de la Roland-Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe Aryna Sabalenka, din Belarus.Karolina Muchova (26 de ani, locul 43 WTA) a reusit surpriza invingand-o pe Aryna Sabalenka (25 de ani, locul 2 WTA) in trei seturi,…

- CSM Targoviște se afla foarte aproape de a cuceri un trofeu la baschet feminin! Miercuri seara, formația dambovițeana s-a calificat in finala turneului Cupei Federației la baschet feminin, dupa ce a invins-o, in semifinale, pe CSTBV Olimpia Brașov, cu scorul de 78-48 (24-16; 19-12; 13-8; 22-12), la…

- Romania continua evolutiile de clasa la Campionatul European de canotaj pentru seniori, de la Bled Slovenia . Astazi, Ionela Cozmiuc a obtinut din nu medalia de aur, dupa o finala spectaculoasa a probei de schif simplu categorie usoara LW1x . Campioana a incheiat cursa din Finala A cu un timp foarte…

- Volei Alba Blaj a invins cu 3-0 la general pe CSM Targoviște și a caștigat pentru a șaptea oara campionatul in Romania, in ultimele 9 sezoane! Din 2015, echipa ardeleana a ratat titlul doar in 2018 și 2021! Meciul 3 al finalei, disputat la Targoviște, a fost unul dramatic, dar și foarte spectaculos.…