România importa circa 1.000 MW de energie electrică după oprirea programată a unității 2 de la Cernavodă Romania importa aproximativ 1.000 MW duminica, dupa oprirea planificata a unitatii 2 de la Cernavoda, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica, scrie Agerpres . Desincronizarea reactorului nuclear de la sistemul energetic national a avut loc la ora 11:00. La acea ora, consumul era de 5.611 MW, productia nationala de energie electrica de 4.688 MW, iar diferenta de 924 MW reprezentau importuri, valoare ridicata raportata la consumul de weekend. Oprirea reactorului de la Cernavoda vine intr-o perioada cu un pret mare al energiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

