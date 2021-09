Stiri pe aceeasi tema

- Productia de miere din acest an va fi mai buna decat in 2020, fiind estimate undeva la 17.000 - 18.000 tone, dar totusi va fi un an modest fata de cei in care se obtineau peste 30.000 tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, conform agerpres.…

- Bucurestenii sunt asteptati, de vineri pana duminica, la Targul National al Mierii, un nou eveniment dedicat consumatorilor de produse apicole, organizat de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) pe platforma apicola din Baneasa. Scopul Targului National al Mierii este de a promova apicultura…

- “Aproximativ 1,3 miliarde de cartuse de imprimanta sunt utilizate anual in intreaga lume, dar mai putin de 30% dintre acestea sunt reciclate corespunzator. Daca s-ar pune cap la cap cartusele de imprimanta folosite in fiecare an, ele ar inconjura Pamantul de doua ori. Doar in Europa, aproximativ 60…

- Cuantumul ajutorului de minimis pe familie de albine, acordat anul acesta apicultorilor romani, este de circa 25 lei/familie albine. Autoritațile estimeaza un numar de 2,1 milioane familii albine. Bugetul alocat pentru plata acestui ajutor este de 52 de milioane de lei, spune Ioan Fetea, președintele…

- Imagini spectaculoase la Braila. Au fost aprinse luminile de pe podul peste Dunare D Luminile au fost aprinse vineri noapte pe toata lungimea podului suspendat peste Dunare de la Braila, a relatat Adevarul. Obiectivul va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia si Dobrogea si va fi cel mai complex…

- Bogdan Neagu este transportatator de autovehicule și a ramas blocat pe autostrada aproximativ 19 ore. ”A fost o imagine apocaliptica. Acoperișuri de case, stalpi de inalta tensiune rupți, TIR-uri rasturnate de vant, grindina de dimensiunea unei mingi de tenis.Sunt transportator de autovehicule. Toate…

- Romania și Bulgaria au primit acces la citire in Sistemul de informatii privind vizele, baza de date care conecteaza politistii de frontiera de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din intreaga lume. Accesul e permis din iulie 2021, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia…