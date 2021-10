Stiri pe aceeasi tema

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- ”Functia de Director General al Vivre Deco SA va fi preluata de domnul Calin Fusu, incepand cu data de 1 octombrie 2021. Decizia a fost luata in data de 2 septembrie, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, a anuntat Vivre intr-o notificare transmisa Bursei de Valori Bucuresti. In prezent,…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- O estimare a Institutului European pentru Egalitate de Gen arata ca in Romania costurile violenței impotriva femeilor și a barbaților depașesc 15 miliarde de euro anual. Studiul ia in calcul costurile implicate, printre care ingrijirea medicala, intervenția polițiștilor și procesele din instanța. Trebuie…

- Supravegherea sporita la frontierele extracomunitare ale Ungariei și Croației a deviat catre Romania ruta pe care mii de migranți și refugiați afgani incearca sa ajunga in vestul UE. Publicația spaniola El Confidencia noteaza ca Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria și Croația sunt ultima…

- In ciuda recurenței incendiilor in Grecia, gestionarea lor este dezastruoasa in fiecare an. Dispariția a 100.000 de hectare in Grecia, transformate in cenușa in incendii de proporții istorice, lasa un gol cu ​​consecințe dramatice. Inca neestimate precis, daunele economice și de mediu par deja colosale.…

- Eurostat: 87% dintre romanii cu venituri mici nu-și permit o vacanța FOTO: pixabay.com Inegalitatea accesului la vacanța a crescut cel mai mult în România, arata Eurostat Peste trei milioane de români cu venituri mici și nu își pot permite nici macar o saptamâna…

- Aproximativ 28% dintre cetatenii Uniunii Europene, sau 35 milioane de persoane, nu isi permit sa mearga intr-o vacanta de vara timp de o saptamana, o cifra care creste la 59,5% pentru persoanele cu venituri sub rata riscului de saracie, arata un studiu publicat luni de Confederatia Europeana a Sindicatelor…