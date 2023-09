Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Germania se vor intalni din nou in finala feminina a Campionatelor Europene de tenis de masa. Aceleași echipe au jucat finala și la competiția precedenta care s-a desfașurat in urma cu doi ani la Cluj-Napoca.Actuala ediție a Campionatelor Europene de tenis de masa se desfașoara la Malmo,…

- Echipa Romaniei de tenis de masa s-a calificat azi in finala Campionatului European. Ultimul act are loc duminica, de la ora 15:00. Adversara va fi Germania sau Portugalia. Competiția nu este televizata in Romania, dar poate fi urmarita online pe AntenaPlay „Tricolorele”, care s-au clasat pe locul 2…

- Romania – Franta LIVE VIDEO, ora 11:00, exclusiv in AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman lupta pentru un loc in marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa. Romania este tot mai aproape de marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa. Romania a trecut in…

- Romania – Franta LIVE VIDEO, ora 11:00, exclusiv in AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman lupta pentru un loc in marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa.

- Romania - Serbia, scor 3-1. „Tricolorele” s-au impus dupa trei dueluri caștigate in fața adversarelor din Serbia, iar setul decisiv a fost caștigat de Bernadette Szocs. Duelul a fost transmis live și exclusiv in AntenaPLAY.

- Romania – Serbia LIVE VIDEO, joi, ora 14:00, in optimile de finala de la Campionatele Europene de tenis de masa vor fi exclusiv in AntenaPLAY. Romania porneste cu prima sansa in partida cu sportivele din Serbia. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman au aratat o forma de exceptie pana acum…

- Romania a invins Croația, scor 3-0, in primul meci de la Campionatul European de tenis de masa. In prima runda Bernadette Szocs s-a impus in fața croatei Mateja Jeger, Eliza Samara a castigat infruntarea cu Hana Arapovic, iar Andreea Dragoman a dus scorul la 3-0, in partida cu Lea Rakovac. Citește și:…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat medalia de aur la Jocurile Europene din Polonia, trecand de Germania cu 3-2, un adversar care i-a administrat multe infrangeri dureroase in ultimii zece ani. Romania și Germania au dominat competițiile europene majore la nivel de echipe in ultimii zece ani. Germania…