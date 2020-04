România exportă cel mai mult grâu pe pieţele extra-europene. Egiptul este pe primul loc "Am evaluat, pe baza informatiilor pe care le-am primit de la Ministerul Agriculturii, situatia stocurilor pe anumite produse agricole si pentru a garanta faptul ca va exista o cantitate suficienta de grau, de porumb, de floarea soarelui sau produse derivate, am luat decizia, ca pe perioada starii de urgenta, sa interzicem exportul. Așadar, nu exportul spre tarile Uniunii Europene, vreau sa fac aceasta precizare, pentru ca, din pacate, s-a transmis gresit informatia. Noi nu am interzis si nici nu putem interzice exportul in tari din Uniunea Europeana. Suntem parte a Uniunii Europene, unde exista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de cetateni ai Uniunii Europene ar putea fi blocati in afara blocului comunitar din cauza restrictiilor legate de coronavirus, a declarat vineri seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de DPA. Serviciul diplomatic al UE a pus deoparte multe din activitatile sale obisnuite,…

- Autoritațile din Romania sunt absolut neputincioase atunci cand vine vorba de combaterea trecerii ilegale a granițelor. NNumarul celor care au incercat sa treaca ilegal frontierele Romaniei a crescut, in ultimul an, cu 24%, cei mai mulți migranți fiind din Irak, Afganistan, Siria, Bangladesh, Algeria,…

- Bilanț 2019 la Serviciul Imigrari: 5.435 de straini au cerut acte de Brasov. Peste 1.600 au venit pentru un loc de munca! Avem multi rezidenti din Turcia, SUA, dar si din Pakistan, Siria, Iordania, Irak! Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari…

- Scandalul muncitorilor din Sri Lanka din Ditrau scoate la iveala deficitul de forta de munca din Romania de azi. Datele Inspectoratului General pentru Imigrari arata ca peste 21.300 de cetateni din afara Uniunii Europene lucrau legal in Romania in primele noua luni ale anului trecut. Cifra este dubla…

- Planul de pace pentru Orientul Mijlociu anunțat aseara de Donald Trump arata o poziționare pro-israeliana fara precedent în istoria Statelor Unite.​Donald Trump și Benjamin Netanyahu au prezentat noul plan de pace american pentru Orientul Mijlociu într-o atmosfera jovial-triumfatoare.…

- Israelul i-a autorizat duminica pe cetatenii sai sa efectueze vizite in Arabia Saudita, dar numai pentru calatorii religioase ori de afaceri, decizie ce poate fi un semn al apropierii dintre cele doua puteri regionale care au ca adversar comun Iranul, consemneaza AFP, potrivit AGERPRES.Israelienii,…

- Dezastrul natural a luat viața a cel puțin 19 persoane, iar cel putin 772 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare incearca sa-i salveze pe cei aflați sub daramaturi. Cutremurul a fost resimțit in Siria și Irak, dar, de asemenea, in Liban și Israel.

- UPDATE – Cel putin 22 persoane si-au pierdut viata si peste o mie au fost ranite in urma cutremurului care s-a produs, aseara, in estul Turciei, potrivit celui mai recent bilant, citat de Reuters. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar o ampla operatiune de salvare este in curs de derulare. Seismul a…