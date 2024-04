România eșuată: Un stat în care nu a construit un spital în 34 de ani! Intr-o lume in care știrile sunt dominate adesea de tragedii și conflicte, exista momente luminoase care ne amintesc ca bunatatea și generozitatea umana nu au frontiere. Un astfel de moment a fost donația impresionanta din anul 2019 a trupei Metallica catre spitalul Oncologic din Berceni, un gest care a adus speranța și sprijin intr-un loc […] The post Romania eșuata: Un stat in care nu a construit un spital in 34 de ani! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

