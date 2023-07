România este unul dintre statele cu cele mai reduse tarife pentru benzina și motorina în UE In ultimele doua saptamani, prețurile benzinei și motorinei pe piața din Romania nu au suferit modificari, ramanand la un nivel mediu de 6,7 lei pe litru. Comparativ cu luna anterioara, prețul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 1,2%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 4 lei mai puțin decat acum 30 de zile. In cazul motorinei, prețul mediu pe litru a scazut cu 0,6%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 2 lei mai puțin decat acum o luna. La momentul actual, cea mai ieftina benzina standard disponibila in Romania se vinde la prețul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

