- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- In Bulgaria carburanții sunt mai ieftini decat in Romania, romanii merg sa cumpere carburanti in statele vecine daca au aceasta posibilitate. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.16 lei/l și 8.88 lei/l.Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana in…

- In contextul saltului preturilor carburantilor, din ultima perioada, soferii au la indemana soluții pentru afla care este cel mai bun pret, la benzina sau motorina, din zona in care se afla. Desi benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania. In ce privește propulsia unei mașini,…

- Cumparatorii europeni majoreaza achizitiile de carbune din intreaga lume, dupa ce Comisia Europeana (CE) a propus marti noi sanctiuni contra Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune din Rusia si a intrarii navelor rusesti in porturile UE, au declarat pentru Reuters surse din domeniul transporturilor.