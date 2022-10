Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

