Stiri pe aceeasi tema

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, trei tineri, in varsta de…

- Romania a fost și este profund afectata de valul patru al virusului nimicitor. Din nefericire, nu venim deloc cu vești bune, astfel ca acum, conform datelor facute publice de autoritați, țara noastra se afla in top trei la numarul mare de decese provocate de infecția cu noul coronavirus, iar totodata…

- Agentia Spatiala Rusa (Roscosmos) a suspendat pana in noiembrie testele la motoare de racheta de la instalatia sa din Voronej pentru a redirectiona rezervele de oxigen pentru pacientii bolnavi de COVID-19, relateaza Reuters.

- Drobeta Turnu Severin va intra, luni noapte, in carantina pentru o perioada de doua saptamani. Este primul municipiu reședința de județe in care se ia o astfel de masura in cadrul valului patru al pandemiei de Covid-19. Municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și cateva localitați limitrofe – Schela Cladovei,…

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,50 la mie. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de...

- Romania incepe o noua saptamana cu peste 1.500 de bolnavi cu SARS-CoV-2, care așteapta in camerele de Primiri Urgențe sa se elibereze un pat și pentru ei. Medicii sunt copleșiți de situație și intr-o incercare disperata de a ajuta cat mai mulți suferinzi inghesuie targile printre paturi, ori ii conecteaza…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, o tanara in varsta de 28…

- Internarile in sectia Chirurgie a Spitalului Judetean Focsani, unde e focar de COVID-19, cu mai multe cadre medicale si pacienti infectati, au fost suspendate pentru doua saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Focsani, Alina Cosma, in sectia de chirurgie au fost…