Stiri pe aceeasi tema

- Este dovedit faptul ca in practicarea vanatorii, atunci cand mai multe persoane vaneaza intr-un grup, imbracamintea si accesoriile de protectie permit identificarea rapida a tuturor persoanelor implicate in vanatoare, astfel incat utilizarea lor este esentiala pentru a evita accidentele.Culorile…

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR."Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat o lege mai…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a cumparat o cantitate de 815.000 de tone de grau la licitatia care a avut loc miercuri, 29 iunie.Este cea mai mare cantitate de cereale cumparata…

- Anularea curselor aeriene pare sa devina o practica a companiilor low-cost in ultima perioada. Sute de romani așteapta de cel puțin 24 de ore imbarcarea spre Timisoara si Cluj de pe aeroportul din Dortmund, dupa ce Wizzair a decis sa anuleze cursele.Pasagerii nu au primit niciun fel de explicații…

- Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters.In incercarea sa de a reduce emisiile care contribuie la incalzirea…

- Politicianul Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a scris pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernarii PSD-PNL.Ghinea a aratat ca Romania se imprumuta la dobanda mai mare decat Rusia, de aproape 9,3%.”Sub ințeleapta guvernare economica a lui Marcel Ciolacu și Caciu…

- O retea de furnizori de componente auto ai BMW cauta peste 10 hectare de teren pentru a-si construi spatii de productie in zonele Arad si Oradea, cu scopul deservirii fabricii BMW din Debrecen (Ungaria), a carei constructie incepe la 1 iunie, potrivit surselor Profit.ro din piata imobiliara.Reteaua…

- Planurile din copilarie coincid in masura infima cu realitatea intalnita "in teren" la maturitate. Concluziile unui studiu realizat in Romania.95% dintre angajatii romani spun ca lucreaza in domenii diferite de cele la care visau atunci cand erau copii, potrivit unui sondaj al platformei de…