Din acest an școlar, Ministerul Educației a schimbat criteriul dupa care se acorda bursa de merit unui elev. Astfel, s-a renunțat la pragul mediei de 9,50 și s-a inlocuit cu proporția de 30% dintre elevii de la clasa. In situația in care prin aplicarea proporției de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari de 9,50, lista va fi extinsa așa incat sa-i cuprinda și pe aceștia. Practic, bursele de merit se acorda, in acest an școlar, tuturor elevilor cu medii generale anuale peste 9,50 și primilor 30% dintre elevii din fiecare clasa, indiferent de media lor generala anuala din anul școlar…