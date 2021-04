România e „aproape” de unul dintre cele mai periculoase trei puncte de pe glob Specialiștii in politica externa spun ca, in acest moment, Romania se afla intr-o regiune considerata de foarte mulți drept una dintre cele trei cele mai periculoase de pe glob. Din acest punct de vedere, in acest moment, Federația Rusa, prin desfașurarile militare la 150 de mile de frontiera ucraineana, a ieșit practic din zona negarii plauzibile, cum s-a intamplat dupa 2014, spunand foarte clar ca desfașoara niște exerciții militare care au ca tematica o acțiune ofensiva, dupa cum a subliiat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, la Digi 24. „Sigur, au existat niște repoziționari, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

