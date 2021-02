Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a explicat la Realitatea PLUS ca va urma o ancheta in urma careia romanii vor putea fi despagubiți pentru stricaciunile produse de pana de curent care a avut loc ieri. "Dupa clarificarea motivelor incidentului care a afectat mai multe țari, exista o comisie care investigheaza acest lucru.…

- Un roman din cinci este deranjat de zgomotul facut de vecini, potrivit unei statistici realizate de Eurostat. Romanii sunt pe locul șapte in topul european, cei mai deranjați de vecini fiind maltezii, olandezii si nemtii. Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, un roman din cinci este deranjat…

- In the context of the measures taken by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and by some European countries to limit the spread of infection with the new strain of the SARS-CoV-2 virus, the Ministry of Foreign Affairs, in coordination with the Ministry of Transport, Infrastructure…

- Mai multi lideri europeni si-au exprimat, la sosirea la summitul european inceput joi la Bruxelles, optimismul asupra iesirii din impasul provocat de veto-ul pe care Budapesta si Varsovia l-au opus bugetului multianual al UE si planului european de relansare din cauza conditionarii accesarii fondurilor…

- Deputatul PNL de Suceava, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu, a votat pentru ca Suceava sa beneficieze de o administrație centrala orientata spre dezvoltare și de un partener real in parcursul European al județului nostru, in urmatorii 4 ani. ”Am votat pentru ca Suceava sa beneficieze de o administrație…

- Durata de executie este de doi ani. Linia de cale ferata Bucuresti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este parte a retelei centrale TEN-T si a fost identificata si definita ca linie de cale ferata conventionala care trebuie modernizata. Linia de cale ferata Bucuresti Nord - Giurgiu…

- Bursa de Valori București trebuie sa iși asume un rol regional mai pronunțat, sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piețe financiare din spațiul sud-est european, potrivit Președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la…

- Lumea din timpul și de dupa pandemia Covid-19 nu mai este aceeași cu lumea de la sfarșitul lui 2019. Anul 2020 este Anul Covidului, dar Anul 2021 ar putea fi un “An Phoenix” pentru intreaga Uniune Europeana și, in particular, pentru Romania. Condiția esențiala este ca, deopotriva, mediul decident și…