Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Scolii Speciale „Sfantul Mina” a anuntat ca deja a luat o prima masura, dupa ce unul dintre elevi a cazut de la fereastra internatului si ca a mai gasit inca o solutie pentru a creste siguranta elevilor dar este nevoie de consimtamantul parintilor pentru a putea sa o puna in practica. In noaptea…

- SRCF CRAIOVA a semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrarilor de reparatii, reabilitare si restaurare a cladirii de calatori din Statia CF CURTEA DE ARGEȘ, contract in valoare de 8,74 milioane lei. Asocierea S.C. EURAS S.R.L – S.C. ARHING S.R.L (Romania) va elabora proiectul…

- * Performanta semnificativa: a obtinut calificativul „foarte eficient” in ceea ce priveste rata de solutionare a dosarelor F.T. Potrivit datelor statistice centralizate la nivel national, in cursul anului 2022, Curtea de Apel Ploiești s-a situat pe locul patru in clasamentul național al instantelor…

- Un miliard de euro, trimis de Bruxelles prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunarii, a fost imparțit dupa bunul plac de cațiva oameni uniți prin relațiile personale, afaceri sau prin interese politice. Eugen Teodorovici, fostul ministru al Fondurilor Europene din perioada 2012-2015,…

- Ion Sterian conduce monopolul transportului național de gaze din 2017. A rezistat in funcție indiferent de regim printr-o asociere cu intreaga ”camarila” provenita din serviciile secrete. In plus, Transgaz s-a umplut de rude, prieteni și vecini. Ion Sterian este prietenul tuturor. S-a lipit de Vlad…

- Curtea de Apel Bucuresti a hotarat sa respinga contestatia formulata de Niculae Badalau impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu. “Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul Badalau Niculae impotriva incheierii din data de 06.02.2023, pronuntata de judecatorul de camera preliminara…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, presedinte al Partidului Miscarea Populara(PMP), i-a trimis o scrisoare premierului Nicolae Ciuca in care solicita Guvernului sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind nelegalitatea dreptului de veto exprimat de Austria si Tarile de Jos cu privire…

- Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ca nu va demisiona din funcție, ci așteapta sa fie demis. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat luni Consiliului de Supraveghere al CEO, eliberarea din funcție a lui Daniel Burlan și a lui Marius Negru, membri…