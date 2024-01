Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dragu a dat lovitura! A fost votata in funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii MoldovaFostul ministru al Finanțelor din Romania și ex-președintele Senatului de la București, Anca Dragu, a fost numita in funcția de guvernator al Bancii Naționale din Moldova. Hotararea a fost votata…

- Ștefan Popescu are 47 de ani și este unul dintre noii jurați Chefi la Cuțite. Este pasionat de bucatarie, insa a debutat relativ tarziu in cariera gastronomica. Bucatarul de la Chefi la cuțite a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și in perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste…

- Cristina Dobre, din Bucuresti, sofer de autobuz in Anglia, a fost declarata „omul anului” de catre comunitatea din orașul Hertford, 30 de kilometri nord de centrul Londrei, relateaza pagina de Facebook Anunțul UK. A primit distincția pe 30 noimebrie, chiar inainte de Ziua Naționala a Romaniei.Cristina…

- O romanca de 28 de ani a fost data in cautare internationala dupa ce o valiza care conținea bijuterii in valoare de 350.000 de lire sterline a fost furata dintr-un hotel din centrul Londrei. Politia engleza a lansat un apel public pentru a afla unde se afla Marinela Manolescu, dupa ce valiza a disparut…

- Romania a obținut calificarea la Euro 2024, dupa victoria cu Israel, 2-1, din Ungaria, dar partida cu Elveția, programata, marți, 21 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Naționala din București (in direct la Antena 1), este capitala in ceea ce privește grupa in care vor fi repartizați tricolorii la…

- Selectionata de fotbal Under-20 a Romaniei a fost surclasata cu scorul de 5-0 (2-0), luni seara, la Fredrikstad, intr-un meci din Elite League U20.Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Jesper Gregersen (19, 41), Oskar Siira Siversten (50), Bryan Benjamin Fiabema (66) si Oliver Johansen…