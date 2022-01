Stiri pe aceeasi tema

- Jolie a lansat videoclipul piesei “Zarurile” la sfarsitul lunii noiembre si are succes cu ea, caci are multi urmaritori care o apreciaza. Pentru aceasta piesa pustoaica model si dansatoare, a facut si un videoclip extrem de interesant pe care il puteti urmari in continuare. Andreea Ionela Roata cu nume…

- Nationala de handbal masculin a României a învins si miercuri, la Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca, reprezentativa similara a Turciei, în al doilea meci amical, scor 35-25 (18-15).Luni, în prima disputa amicala, România s-a impus cu 26-24…

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in Grupa a 3-a in Liga B a editiei din 2022-2023 a Ligii Natiunilor. In urma tragerii la sorti care a avut loc joi seara, la Nyon, in Elvetia, Romania va fi in grupa cu Bosnia-Hertegovina, Finlanda si Muntenegru.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactiile prin care Premier Energy P.L.C. din Cipru, intentioneaza sa preia Ecoenergia S.R.L., Romania si, prin intermediul Premier Energy S.R.L., sa preia Alive Capital S.A.

- Croația intra in Spațiul Schengen, au decis, joi, guvernele Uniunii Europene. Hotararea, așteptata inca din octombrie 2019, a fost luata dupa ce Zagrebul a convins ca poate gestiona eficient granițele externe ale blocului comunitar. Nu se cunoaște, deocamdata, data concreta cand se va intampla evenimentul.…

- „Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a imparți mai corect banii țarii pentru binele tuturor romanilor! Am inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care insoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia fiscal-bugetara…

- Eudor Yosif Mohaci, logodnicul Andei Adam, a ajuns in fața judecatorilor din Cluj cu fosta soție, dupa ce au avut mai multe neințelegeri din cauza copilului pe care il au impreuna. Prima lui soție i-ar fi interzis fetiței sa plece in vacanța cu tatal ei. Recent, Anda Adam a marturisit ca a fost ceruta…

- De la oricare alta țara decit Rusia vom cumpara gaze naturale, pina la urma acestea tot de la Gazprom vor veni. Atit Polonia, cit și Romania sau Ucraina, in mare parte, tot de la ruși il iau, constata fostul premier al țarii, Ion Chicu, transmite Noi.md. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…