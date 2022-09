România cere un sfert de miliard de euro de la Comisia Europeană La 9 septembrie 2022, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a transmis Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de peste 1,12 miliarde lei, echivalentul a 231,86 milioane euro, se arata in comunicat. „Ma bucur de faptul ca reusim sa aplicam regulile generale ale bunei implementari pe care le-am stabilit la revenirea in minister. In acest sens, am trimis vineri o declaratie de cheltuilei despre care putem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

