România, cele mai mari rate ale dobânzilor la depozite din Europa. Românii pot face profit dacă reușesc să-și păstreze banii în conturi Ani de dobanzi negative in urma crizei financiare din 2008 i-au invațat pe europeni sa nu se bucure de un randament al economiilor lor, aceștia realizand in prezent valoarea celor 9 trilioane de euro (9.8 trilioane de dolari) din depozitele consumatorilor la nivel global in Europa, arata Bloomberg. Rata medie a dobanzii pentru conturi de economii ușor accesibile (fara blocarea capitalului) este doar 0.23%, in timp ce in Romania majoritatea conturilor de economii au cel puțin dobanzi de 1-2% pentru produsele de economisire care nu blocheaza fondurile deloc in circuitul bancar. Pe fondul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente date arata ca dobanzile pentru depozitele in lei au scazut cu pana la 1,25%, iar in cazul unui depozit de 5.000 de lei, un roman poate caștiga doar puțin peste 300 de lei pe an.SCAD DOBANZILE LA DEPOZITE, ROMANII PIERD BANICU CAT AU SCAZUT DOBANZILEExim Banca Romaneasca - 0,05 - 0,50…

- Diagnosticul sistematic de țara actualizat, document elaborat de Banca Mondiala, arata persistența a doua Romanii: una urbana, dinamica și integrata in UE, o alta rurala, saraca și izolata. Chiar daca saracia a scazut in țara noastra, rata saraciei de la noi continua sa fie una dintre cele mai mari…

- La precedenta ședința, care a avut loc in luna mai, Consiliul de Administratie al bancii centrale a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Ultima creștere a dobanzii cheie a avut loc la inceputul acestui an, in luna ianuarie, cand banca centrala a crescut rata…

- O parte dintre cei mai mari constructori auto din Europa incep sa arate din ce in ce mai mult ca niste banci de retail, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Renault, Volkswagen si BMW se numara printre producatorii de automobile care incep sa faca progrese in afacerile care se bazeaza pe depozitele…

- Chiar daca romanii au susținut, sub impulsul emoțiilor, ideea unui boicot la adresa Austriei, dupa votul negativ al Vienei in cazul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, acest demers nu a fost resimțit de bancile austriece din țara noastra.

- Sistemul bancar a avut anul trecut un profit record pentru Romania, de peste 10 miliarde lei, care anul acesta "va fi depasit cu mult" pentru ca bancile au marit dobanzile la credite si au scazut dobanzile oferite la depozite, a declarat miercuri Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala a Romaniei…

- Romanii nu mai țin banii la saltea, ci in banca. Aproape 21 de milioane de carduri erau active in Romania la finalul anului 2022, anunța BNR. Pe de alta parte, la 31 decembrie 2022, numarul de ATM-uri existente in Romania era de 10.140. Romanii nu mai țin banii la saltea, ci in banca. Aproape 21 de…

- Anul 2023 a adus o dinamica volatila pe piețe, optimismul investitorilor confruntandu-se frecvent cu diferiți factori de risc. Totuși, exista o tendința comuna in top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de catre investitorii romani in primele patru luni ale anului și anume ca regasim preponderent acțiuni…