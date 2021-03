Stiri pe aceeasi tema

- Romania aloca printre cei mai puțini bani pentru protecția sociala dintre toate țarile membre UE, potrivit unui raport realizat de Oficiul European de Statistica. Iar acest lucru se reflecta in calitatea vieții. Romania aloca cheltuielilor aferente protectiei sociale doar 11,9% din Produsul…

- 21 dintre cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate vineri de Oficiul European de…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere cu 4,9%, in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin consemnat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat) potrivit…

- Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene pentru care exista date disponibile, sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar cele mai scazute in Malta (1,5%), Bulgaria (1,9%) si Romania…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 17,2% din populatie traia anul trecut in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu cel al membrilor din gospodarie, pe primul loc situandu-se Romania, cu aproape jumatate din populatie (45,8%), arata datele publicate…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 milioane de euro, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. Comparativ cu 2009, productia de turta dulce a scazut…